Прогноз погоды в Киеве на завтра 7 ноября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили киевлян о морозах завтра
6 ноября 2024 15:57
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 7 ноября, ожидается с морозами ночью. Однако днем температура воздуха повысится до +11 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В столичном регионе переменная облачность, однако осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +4...-1 °C, днем +6...+11 °C.
- в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +8...10 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине будет солнечно, однако ветрено. Осадков не предполагается.
Также в "Укрэнерго" заявили, что из-за сильных морозов возможны отключения электроэнергии зимой.
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