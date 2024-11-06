Прогноз погоды в Киеве на завтра 7 ноября от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 7 ноября, ожидается с морозами ночью. Однако днем температура воздуха повысится до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 7 ноября

В столичном регионе переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +4...-1 °C, днем +6...+11 °C.

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +8...10 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине будет солнечно, однако ветрено. Осадков не предполагается.

Также в "Укрэнерго" заявили, что из-за сильных морозов возможны отключения электроэнергии зимой.