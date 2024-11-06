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В Укргідрометцентрі попередили киян про морози завтра

6 листопада 2024 15:57
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра, 7 листопада, від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 7 листопада, очікується з морозами вночі. Однак вдень температура повітря підвищиться до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 7 листопада

У столичному регіоні буде мінлива хмарність, однак опадів не очікується.

Погода в Україні 7 листопада
Прогноз погоди в Україні на 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +4...-1 °C, вдень +6...+11 °C.
  • у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +8...10 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні буде сонячно, однак вітряно. Опадів не передбачається.

Також в "Укренерго" заявили, що через сильні морози можливі відключення електроенергії взимку.

Укргідрометцентр осінь погода прогноз погоди Київ Київська область

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