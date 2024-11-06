Прогноз погоди в Києві на завтра, 7 листопада, від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 7 листопада, очікується з морозами вночі. Однак вдень температура повітря підвищиться до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 7 листопада

У столичному регіоні буде мінлива хмарність, однак опадів не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +4...-1 °C, вдень +6...+11 °C.

у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +8...10 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні буде сонячно, однак вітряно. Опадів не передбачається.

Також в "Укренерго" заявили, що через сильні морози можливі відключення електроенергії взимку.