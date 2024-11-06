Прогноз погоди в Києві на завтра, 7 листопада, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили киян про морози завтра
6 листопада 2024 15:57
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 7 листопада, очікується з морозами вночі. Однак вдень температура повітря підвищиться до +11 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода у Києві та області 7 листопада
У столичному регіоні буде мінлива хмарність, однак опадів не очікується.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +4...-1 °C, вдень +6...+11 °C.
- у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +8...10 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні буде сонячно, однак вітряно. Опадів не передбачається.
Також в "Укренерго" заявили, що через сильні морози можливі відключення електроенергії взимку.
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