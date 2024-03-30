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В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасных гидрологических явлениях

30 марта 2024 08:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасных гидрологических явлениях
Водополье в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля. Ожидаются резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.

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Вследствие пропуска весеннего половодья на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий. 

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Пост Укргидрометцентра. Фото: t.me/uhmc2022

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

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Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Пропуск половодья на Днепре возле Киева

"На р. Днепр в створе поста Киев (район Гидропарка) максимальный уровень половодья наблюдался в 3:30 23 марта с отметкой уровня воды 645 см на "0" поста, что на 0,56 м ниже среднего многолетнего уровня, наблюдалось затопление поймы, прирусловых пониженных территорий в г. Киев, Киевской области", — говорится в сообщении.

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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в субботу, 30 марта, в большинстве областей будет сухой и теплой. Однако о дождях и сильных порывах ветра до 20 м/с синоптики предупреждают Полтавскую, Харьковскую, Запорожскую и еще несколько областей. Воздух днем прогреется до +21 °C, однако на востоке будет прохладнее — до +18 °C.

Также 29 марта в украинских Карпатах зафиксировали шторм. Путешественников призвали избежать походов на высокогорье.

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Киев
Укргидрометцентр
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