В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасных гидрологических явлениях
Жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля. Ожидаются резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.
Опасные гидрологические явления по Киевской области
Вследствие пропуска весеннего половодья на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.
Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Пропуск половодья на Днепре возле Киева
"На р. Днепр в створе поста Киев (район Гидропарка) максимальный уровень половодья наблюдался в 3:30 23 марта с отметкой уровня воды 645 см на "0" поста, что на 0,56 м ниже среднего многолетнего уровня, наблюдалось затопление поймы, прирусловых пониженных территорий в г. Киев, Киевской области", — говорится в сообщении.
Напомним, погода в Украине в субботу, 30 марта, в большинстве областей будет сухой и теплой. Однако о дождях и сильных порывах ветра до 20 м/с синоптики предупреждают Полтавскую, Харьковскую, Запорожскую и еще несколько областей. Воздух днем прогреется до +21 °C, однако на востоке будет прохладнее — до +18 °C.
Также 29 марта в украинских Карпатах зафиксировали шторм. Путешественников призвали избежать походов на высокогорье.
Читайте Новини.LIVE!