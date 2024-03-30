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В Укргідрометцентрі попередили киян про небезпечні гідрологічні явища

30 березня 2024 08:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укргідрометцентрі попередили киян про небезпечні гідрологічні явища
Водопілля у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мешканців Київської області попередили про небезпечні гідрологічні явища протягом 30 березня — 2 квітня. Очікуються різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Telegram.

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Внаслідок пропуску весняного водопілля на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій. 

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Допис Укргідрометцентру. Фото: t.me/uhmc2022

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Пропуск водопілля на Дніпрі біля Києва

"На р. Дніпро в створі поста Київ (район Гідропарку) максимальний рівень водопілля спостерігався о 3:30 23 березня з відміткою рівня води 645 см на "0" поста, що на 0,56 м нижче за середній багаторічний рівень, спостерігалось затоплення заплави, прируслових понижених територій в м. Київ, Київській області", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в суботу, 30 березня, в більшості областей буде сухою та теплою. Однак про дощі та сильні пориви вітру до 20 м/с синоптики попереджають Полтавську, Харківську, Запорізьку та ще кілька областей. Повітря вдень прогріється до +21 °C, однак на сході буде дещо прохолодніше — до +18 °C.

Також 29 березня в українських Карпатах зафіксували шторм. Мандрівників закликали уникати походів на високогір'я.

погода
Київ
Укргідрометцентр
Київська область
вода
синоптик
ріка Дніпро

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