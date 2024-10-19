Погода в Киеве на завтра 20 октября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили киевлян о сильном похолодании завтра
Погода в Киеве и области завтра, 20 октября, ожидается с переменной облачностью. Ночью температура воздуха снизится до "минусов".
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 20 октября
Синоптики отмечают, что осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в области будут сильные заморозки — 0...-5 °C. Днем температура воздуха повысится до +8...+13 °C.
В Киеве ночью заморозки на почве и в воздухе 0...-2 °C, днем около +10 °C.
Напомним, завтра, 20 октября, в Украине прогнозируют заморозки ночью. Днем температура повысится и достигнет +14 °С.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что 19-20 октября в Украине преимущественно без осадков. Однако в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой местами ожидаются туманы.
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