Погода в Києві на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили киян про сильне похолодання завтра
Погода в Києві та області завтра, 20 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря знизиться до "мінусів".
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві 20 жовтня
Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі в області будуть сильні заморозки — 0...-5 °C. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+13 °C.
У Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0...-2 °C, вдень близько +10 °C.
Нагадаємо, завтра, 20 жовтня, в Україні прогнозують заморозки вночі. Вдень температура підвищиться і досягне +14 °С.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що 19-20 жовтня в Україні переважно без опадів. Однак у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій, місцями очікуються тумани.
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