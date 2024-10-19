Погода в Києві на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру

Холодна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 20 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря знизиться до "мінусів".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі в області будуть сильні заморозки — 0...-5 °C. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+13 °C.

У Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0...-2 °C, вдень близько +10 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 20 жовтня, в Україні прогнозують заморозки вночі. Вдень температура підвищиться і досягне +14 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що 19-20 жовтня в Україні переважно без опадів. Однак у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій, місцями очікуються тумани.