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В Укргідрометцентрі попередили киян про сильне похолодання завтра

19 жовтня 2024 15:14
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Києві на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру
Холодна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 20 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря знизиться до "мінусів".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі в області будуть сильні заморозки — 0...-5 °C. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+13 °C.

У Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0...-2 °C, вдень близько +10 °C.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот 

Нагадаємо, завтра, 20 жовтня, в Україні прогнозують заморозки вночі. Вдень температура підвищиться і досягне +14 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що 19-20 жовтня в Україні переважно без опадів. Однак у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій, місцями очікуються тумани.

Україна Укргідрометцентр Київ погода в Україні Київська область

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