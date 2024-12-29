Прогноз погоды в Киевской области 30 декабря — ожидаются морозы.

Женщина идет по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Киеве и области в понедельник, 30 декабря, ожидается облачная погода . При этом обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать максимум +4 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В Киевской области будет облачно, однако существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +2...-3°С, днем 0...+5°С;

в Киеве ночью 0...+2°С, днем +2...+4°С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь. Также первый месяц 2025 обещает быть спокойным. Однако все же возможны геошторма.