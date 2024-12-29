Прогноз погоди на Київщині 30 грудня — очікуються морози.

В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра
У Києві та області у понеділок, 30 грудня, очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без істотних опадів. Максимальна температура повітря сягатиме максимум +4 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди у Київській області
На Київщині буде хмарно, проте істотних опадів не очікується.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі від+2...-3 °С, вдень 0...+5 °С;
- у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень. Також перший місяць 2025 року обіцяє бути спокійним. Проте все ж можливі геошторми.
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