Прогноз погоды на Киевщине 13 февраля - морозы усилятся

В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах на Киевщине
В Киеве и области в среду, 13 февраля, ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Стоит остерегаться серьезного похолодания, температура воздуха упадет до -11 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на Киевщине 13 февраля
В столице и области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -6...-11 °С, днем от -3...+2 °С;
- в Киеве ночью -7-9 °С, днем около 0 °С.
Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в течение этой недели, с 10 по 17 февраля.
Как сообщалось ранее, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине до 16 февраля будет сухая и прохладная погода.
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