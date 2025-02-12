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В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах на Киевщине

12 февраля 2025 17:08
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на Киевщине 13 февраля - морозы усилятся
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области в среду, 13 февраля, ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Стоит остерегаться серьезного похолодания, температура воздуха упадет до -11 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице и области ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -6...-11 °С, днем от -3...+2 °С;
  • в Киеве ночью -7-9 °С, днем около 0 °С.
погода у Київській області
Погода на Киевщине 13 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в течение этой недели, с 10 по 17 февраля.

Как сообщалось ранее, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине до 16 февраля будет сухая и прохладная погода.

Киев Укргидрометцентр зима февраль погода в Украине
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