Проноз погоди на Київщині 13 лютого — морози посиляться

В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози на Київщині
У Києві та області у середу, 13 лютого, очікується мінлива хмарність, опадів не очікується. Варто остерігатися серйозного похолодання, температура повітря впаде до -11 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на Київщині 13 лютого
У столиці та області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -6...-11 °С, вдень від -3...+2 °С;
- у Києві вночі -7-9 °С, вдень близько 0 °С.
Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні протягом цього тижня, з 10 по 17 лютого.
Як повідомлялося раніше, через вплив стабільного й малорухомого антициклону в Україні до 16 лютого буде суха та прохолодна погода.
Читайте Новини.LIVE!