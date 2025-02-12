Проноз погоди на Київщині 13 лютого — морози посиляться

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області у середу, 13 лютого, очікується мінлива хмарність, опадів не очікується. Варто остерігатися серйозного похолодання, температура повітря впаде до -11 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 13 лютого

У столиці та області очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -6...-11 °С, вдень від -3...+2 °С;

у Києві вночі -7-9 °С, вдень близько 0 °С.

Погода на Київщині 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні протягом цього тижня, з 10 по 17 лютого.

Як повідомлялося раніше, через вплив стабільного й малорухомого антициклону в Україні до 16 лютого буде суха та прохолодна погода.