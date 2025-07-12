Погода в Киеве 13 июля - ожидается жаркий день

Люди прячутся от жары под зонтом. Иллюстративное фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в воскресенье, 13 июля, прогнозируют переменную облачность. Погода будет достаточно жаркой, температура воздуха достигнет +29 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на Киевщине на 13 июля

По данным синоптиков, завтра будет переменная облачность, но осадков не предвидится.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

в области ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С;

в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Харькове и области завтра ожидается аномальная жара до +35 °С.

А синоптик Укргидрометцентра предупредили о непогоде в нескольких областях в эти выходные.