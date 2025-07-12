Погода в Киеве 13 июля - ожидается жаркий день

В Укргидрометцентре проинформировали об изменениях погоды в Киеве
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Дата публикации 12 июля 2025 15:21
Люди прячутся от жары под зонтом. Иллюстративное фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве и области в воскресенье, 13 июля, прогнозируют переменную облачность. Погода будет достаточно жаркой, температура воздуха достигнет +29 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
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По данным синоптиков, завтра будет переменная облачность, но осадков не предвидится.
Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:
- в области ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С;
- в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.
Напомним, в Харькове и области завтра ожидается аномальная жара до +35 °С.
А синоптик Укргидрометцентра предупредили о непогоде в нескольких областях в эти выходные.
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