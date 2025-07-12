Погода у Києві 13 липня - очікується спекотний день

Люди ховаються від спеки під парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у неділю, 13 липня, прогнозують мінливу хмарність. Погода буде досить спекотною, температура повітря сягне до +29 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині на 13 липня

За даними синоптиків, завтра буде мінлива хмарність, але опадів не передбачається.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

в області вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С;

у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Харкові та області завтра очікується аномальна спека до +35 °С.

А синоптик Укргідрометцентру попередили про негоду в кількох областях цими вихідними.