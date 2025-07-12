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Головна Київ В Укргідрометцентрі проінформували про зміни погоди у Києві

В Укргідрометцентрі проінформували про зміни погоди у Києві

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Дата публікації: 12 липня 2025 15:21
Погода у Києві 13 липня - очікується спекотний день
Люди ховаються від спеки під парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у неділю, 13 липня, прогнозують мінливу хмарність. Погода буде досить спекотною, температура повітря сягне до +29 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook. 

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За даними синоптиків, завтра буде мінлива хмарність, але опадів не передбачається.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

  • в області вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С;
  • у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.
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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Харкові та області завтра очікується аномальна спека до +35 °С.

А синоптик Укргідрометцентру попередили про негоду в кількох областях цими вихідними.

погода Київ літо синоптик прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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