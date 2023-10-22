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В Укргидрометцентре рассказали о погоде в Киеве и предупредили об опасности

22 октября 2023 13:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Киеве в понедельник, 23 октября — прогноз погоды
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 23 октября

По словам синоптиков Укргидрометцентра, Киев и область накроет облачная, однако с прояснениями погода. Существенные осадки не прогнозируют.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +8+13 °C, днем +11+16 °C;
  • в Киеве ночью +11+13 °C, днем +14+16 °C.

Предупреждение о метеорологических явлениях

В то же время синоптики предупреждают жителей столицы и области об опасных метеорологических явлениях.

Так, речь идет о сильных порывах ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. А также о тумане.

"В первой половине дня 22 октября удержится туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.

Погода в Киеве и области 23 октября
Предупреждение о непогоде. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 22 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Только на западе, а также в Закарпатье следует ожидать дождя. Также синоптики предупреждают о густом тумане, который сегодня поглотит Ровенскую, Киевскую и другие области. Температура воздуха поднимется до +23 °С днем, а на юге страны будет значительно теплее.

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