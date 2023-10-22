Якою буде погода в Києві у понеділок, 23 жовтня — прогноз погоди

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Києві та попередили про небезпеку
У понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві та області 23 жовтня
За словами синоптиків Укргідрометцентру, Київ та область накриє хмарна, проте з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозують.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +8+13 °C, вдень +11+16 °C;
- у Києві вночі +11+13 °C, вдень +14+16 °C.
Попередження про метеорологічні явища
У той же час, синоптики попереджають мешканців столиці та області про небезпечні метеорологічні явища.
Так, йдеться про сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с. А також про туман.
"У першій половині дня 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.
У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, 22 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на заході, а також на Закарпатті слід чекати дощу. Також синоптики попереджають про густий туман, який сьогодні поглине Рівненську, Київську та інші області. Температура повітря підійметься до +23 °С вдень, а на півдні країни буде значно тепліше.
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