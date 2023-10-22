Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Києві та попередили про небезпеку arrow

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Києві та попередили про небезпеку

22 жовтня 2023 13:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Києві у понеділок, 23 жовтня — прогноз погоди
Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Читайте також:

Погода у Києві та області 23 жовтня

За словами синоптиків Укргідрометцентру, Київ та область накриє хмарна, проте з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозують. 

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +8+13 °C, вдень +11+16 °C;
  • у Києві вночі +11+13 °C, вдень +14+16 °C. 

Попередження про метеорологічні явища

У той же час, синоптики попереджають мешканців столиці та області про небезпечні метеорологічні явища. 

Так, йдеться про сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с. А також про туман. 

"У першій половині дня 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні. 

У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпечності. 

Погода у Києві та області 23 жовтня
Попередження про негоду. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 22 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на заході, а також на Закарпатті слід чекати дощу. Також синоптики попереджають про густий туман, який сьогодні поглине Рівненську, Київську та інші області. Температура повітря підійметься до +23 °С вдень, а на півдні країни буде значно тепліше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі