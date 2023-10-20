Какая будет погода в Киеве в субботу, 21 октября — прогноз

В Укргидрометцентре удивили погодой в Киеве и рассказали, ожидать ли ливней
В субботу, в Киеве, будет комфортная осенняя погода. Ночью столицу и область может накрыть дождь, однако днем осадков не прогнозируют, в области ожидается туман. Весь день в городе будет пасмурно, небо очистится от облаков только вечером.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 21 октября
По словам синоптиков Укргидрометцентра, весь день в Киеве будет пасмурная погода. Ночью возможен дождь, днем осадки не прогнозируют.
В области ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +8+13 °C, днем +17+22 °C, на севере +11+13 °C;
- в Киеве ночью +11+13 °C, днем +17+19 °C.
Погода в Киеве 21 октября — прогноз Sinoptik
Согласно прогнозу портала Sinoptik, ночью в столице возможен кратковременный дождь, но уже к утру он закончится и больше в этот день не будет идти.
Также утро и день в Киеве будут пасмурными, небо станет ясным и очистится от облаков только вечером.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные.
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