Какая будет погода в Киеве в субботу, 21 октября — прогноз

Дождь в Киеве. Фото: Униан

В субботу, в Киеве, будет комфортная осенняя погода. Ночью столицу и область может накрыть дождь, однако днем осадков не прогнозируют, в области ожидается туман. Весь день в городе будет пасмурно, небо очистится от облаков только вечером.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По словам синоптиков Укргидрометцентра, весь день в Киеве будет пасмурная погода. Ночью возможен дождь, днем осадки не прогнозируют.

В области ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +8+13 °C, днем +17+22 °C, на севере +11+13 °C;

в Киеве ночью +11+13 °C, днем +17+19 °C.

Погода в Киеве 21 октября — прогноз Sinoptik

Согласно прогнозу портала Sinoptik, ночью в столице возможен кратковременный дождь, но уже к утру он закончится и больше в этот день не будет идти.

Также утро и день в Киеве будут пасмурными, небо станет ясным и очистится от облаков только вечером.

Погода в Киеве 21 октября. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные.