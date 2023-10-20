Якою буде погода у Києві в суботу, 21 жовтня — прогноз

Дощ у Києві. Фото: Уніан

У суботу в Києві буде комфортна осіння погода. Вночі столицю та область може накрити дощ, однак вдень опадів не прогнозують, в області очікується туман. Весь день у місті буде похмуро, небо очиститься від хмар лише ввечері.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За словами синоптиків Укргідрометцентру, весь день у Києві буде похмура погода. Вночі можливий дощ, вдень опадів не прогнозують.

В області вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +8+13 °C, вдень +17+22 °C, на півночі +11+13 °C;

у Києві вночі +11+13 °C, вдень +17+19 °C.

Погода у Києві 21 жовтня — прогноз Sinoptik

Згідно з прогнозом порталу Sinoptik, уночі в столиці можливий короткочасний дощ, але вже під ранок він закінчиться та більше цього дня не йтиме.

Також ранок та день у Києві будуть похмурими, небо стане ясним та очиститься від хмар лише увечері.

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Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні.