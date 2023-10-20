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В Укргідрометцентрі здивували погодою у Києві та розповіли, чи очікувати на зливи

20 жовтня 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода у Києві в суботу, 21 жовтня — прогноз
Дощ у Києві. Фото: Уніан
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу в Києві буде комфортна осіння погода. Вночі столицю та область може накрити дощ, однак вдень опадів не прогнозують, в області очікується туман. Весь день у місті буде похмуро, небо очиститься від хмар лише ввечері. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода у Києві 21 жовтня

За словами синоптиків Укргідрометцентру, весь день у Києві буде похмура погода. Вночі можливий дощ, вдень опадів не прогнозують. 

В області вночі та вранці місцями очікується туман. 

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +8+13 °C, вдень +17+22 °C, на півночі +11+13 °C;
  • у Києві вночі +11+13 °C, вдень +17+19 °C. 

Погода у Києві 21 жовтня — прогноз Sinoptik

Згідно з прогнозом порталу Sinoptik, уночі в столиці можливий короткочасний дощ, але вже під ранок він закінчиться та більше цього дня не йтиме. 

Також ранок та день у Києві будуть похмурими, небо стане ясним та очиститься від хмар лише увечері. 

Погода у Києві 21 жовтня
Погода у Києві 21 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні. 

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