В укрытии столичной школы во время воздушной тревоги обрушился потолок

Обрушение потолка в школе Киева. Фото: скриншот с видео

В укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.

Видео распространяют в соцсетях.

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Сообщается, что из собравшихся школьников и работников школы, к счастью, никто не пострадал.

По состоянию на данный момент устанавливаются все причины и детали инцидента.

На одном из видео можно увидеть, как с потолка льется вода.

Напомним, в Киевской области подрядчик хотел нажиться на восстановлении школы, которую обстреляли оккупанты. Так, предприниматель присвоил себе почти 200 тысяч гривен, которые выделила благотворительная организация.

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