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В укрытии столичной школы во время воздушной тревоги обрушился потолок

22 декабря 2023 16:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В укрытии столичной школы во время воздушной тревоги обрушился потолок
Обрушение потолка в школе Киева. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.

Видео распространяют в соцсетях.

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Сообщается, что из собравшихся школьников и работников школы, к счастью, никто не пострадал.

По состоянию на данный момент устанавливаются все причины и детали инцидента.

На одном из видео можно увидеть, как с потолка льется вода. 

Напомним, в Киевской области подрядчик хотел нажиться на восстановлении школы, которую обстреляли оккупанты. Так, предприниматель присвоил себе почти 200 тысяч гривен, которые выделила благотворительная организация.

Также мы писали, что учителям планируют изменить зарплату.

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