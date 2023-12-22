На Київщині підрядник хотів нажитися на відбудові школи, яку обстріляли окупанти

Відбудова одного з навчальних закладів в Бучі. Фото ілюстративне: Хмарочос

Бориспільська окружна прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який заволодів майже 200 тисяч гривень коштів благодійної організації. Їх виділили на відбудову гімназії в Бучанському районі, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Як підрядник заволодів коштами

Повідомляється, що одна з селищних рад Київської області, підприємець та благодійна організація уклали договір про проведення ремонтних робіт у гімназії, яка знаходиться у Бучанському районі.

Для того, щоб заволодіти частиною коштів благодійної організації, підприємець в офіційних документах завищив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. Через це на його рахунок і перерахували більше коштів.

Результати експертизи показали, що підрядник заволодів майже 200 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Гостомельській громаді на Київщині виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ. Сума порушень у період з 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень.