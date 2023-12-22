На Київщині підрядник хотів нажитися на відбудові школи, яку обстріляли окупанти
Бориспільська окружна прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який заволодів майже 200 тисяч гривень коштів благодійної організації. Їх виділили на відбудову гімназії в Бучанському районі, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Як підрядник заволодів коштами
Повідомляється, що одна з селищних рад Київської області, підприємець та благодійна організація уклали договір про проведення ремонтних робіт у гімназії, яка знаходиться у Бучанському районі.
Для того, щоб заволодіти частиною коштів благодійної організації, підприємець в офіційних документах завищив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. Через це на його рахунок і перерахували більше коштів.
Результати експертизи показали, що підрядник заволодів майже 200 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Гостомельській громаді на Київщині виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ. Сума порушень у період з 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень.
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