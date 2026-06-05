В ужасном ДТП в Киеве погибли полицейские

ДТП в Киеве унесло жизни четырех человек, включая двух полицейских. Фото: Новини.LIVE

Среди погибших в ужасном ДТП в Киеве 5 июня оказались двое сотрудников полиции. Кроме них, жертвами этой страшной аварии на дороге стали 47-летняя женщина и двенадцатилетний мальчик. Водитель иномарки на огромной скорости влетел прямо на пешеходную зону, после чего сам попал в реанимацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Имена погибших правоохранителей

Руководство ведомства официально назвало имена своих работников из Соломенского управления столицы. Погибли потеряли старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. В полиции отметили, что они находились при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские, погибшие во время ДТП 5 июня. Фото: Нацполиция

Ранее Новини.LIVE писали, что виновник аварии оказался серийным нарушителем скорости и только в этом году уже дважды становился участником других дорожных происшествий. Сейчас виновник трагедии лежит в больнице под охраной правоохранителей.

Также мы делились первыми фотографиями с места трагедии. Автомобиль на огромной скорости въехал в подземный переход, где в тот момент находились прохожие. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.