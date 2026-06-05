У жахливій ДТП у Києві загинули поліцейські

ДТП у Києві забрала життя чотирьох людей, включаючи двох поліцейських. Фото: Новини.LIVE

Серед загиблих у жахливій ДТП у Києві 5 червня виявилися двоє співробітників поліції. Крім них, жертвами цієї страшної аварії на дорозі стали 47-річна жінка та дванадцятирічний хлопчик. Водій іномарки на величезній швидкості влетів прямо на пішохідну зону, після чого сам потрапив до реанімації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національної поліції.

Імена загиблих правоохоронців

Керівництво відомства офіційно назвало імена своїх працівників із Солом’янського управління столиці. Загинули втратили старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. У поліції зазначили, що вони перебували при виконанні службових обов’язків.

Поліцейські, що загинули під час ДТП 5 червня. Фото: Нацполіція

Раніше Новини.LIVE писали, що винуватець аварії виявився серійним порушником швидкості і лише цього року вже двічі ставав учасником інших дорожніх пригод. Зараз винуватець трагедії лежить у лікарні під охороною правоохоронців.

Також ми ділилися першими фотографіями з місця трагедії. Автомобіль на шаленій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де у той момент знаходились перехожі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей.