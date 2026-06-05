Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У жахливій ДТП у Києві загинули поліцейські

У жахливій ДТП у Києві загинули поліцейські

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 23:06
У жахливій ДТП у Києві загинули поліцейські
ДТП у Києві забрала життя чотирьох людей, включаючи двох поліцейських. Фото: Новини.LIVE

Серед загиблих у жахливій ДТП у Києві 5 червня виявилися двоє співробітників поліції. Крім них, жертвами цієї страшної аварії на дорозі стали 47-річна жінка та дванадцятирічний хлопчик. Водій іномарки на величезній швидкості влетів прямо на пішохідну зону, після чого сам потрапив до реанімації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національної поліції.

Імена загиблих правоохоронців  

Керівництво відомства офіційно назвало імена своїх працівників із Солом’янського управління столиці. Загинули втратили старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. У поліції зазначили, що вони перебували при виконанні службових обов’язків.

У жахливій ДТП у Києві загинули поліцейські - фото 1
Поліцейські, що загинули під час ДТП 5 червня. Фото: Нацполіція

Раніше Новини.LIVE писали, що винуватець аварії виявився серійним порушником швидкості і лише цього року вже двічі ставав учасником інших дорожніх пригод. Зараз винуватець трагедії лежить у лікарні під охороною правоохоронців.

Також ми ділилися першими фотографіями з місця трагедії. Автомобіль на шаленій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де у той момент знаходились перехожі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей.

Читайте також:
ДТП смерть поліція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації