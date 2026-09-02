Удар дрона по Вишневому 2 сентября: разрушены два таунхауса

Разрушение дома в результате удара дрона в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

В ходе российского удара беспилотниками в ночь на 2 августа в Вишневом в Киевской области были разрушены два таунхауса. Спасатели ликвидировали пожар и расчищают завалы, информация о пострадавших уточняется. Семья с 8-летним сыном и собакой спаслась от гибели исключительно благодаря тому, что вовремя спустилась в ванную на первом этаже.

Об этом эксклюзивно рассказала жительница разрушенного таунхауса в комментарии журналистке Новини.LIVE.

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В Вишневом дрон уничтожил два таунхауса

Екатерина, ее мать, восьмилетний сын и собака остались живы после прямого попадания беспилотника в их дом в Вишневом. Решающим фактором для спасения стало то, что во время воздушной тревоги семья успела спуститься на первый этаж. По словам женщины, она следила за ситуацией через информационные ресурсы, что помогло вовремя среагировать на опасность.

Разрушение коттеджей. Фото: Новини.LIVE

"После тревоги, слава Богу, мы спустились в ванную на первом этаже. И спас нас действительно Telegram-канал. Потому что я следила за ним и только что прочитала, что "Шахед" падает, и тут — бабах, и все", — вспоминает события местная жительница.

Она отмечает, что пребывание в ванной комнате стало единственной причиной, по которой все трое людей и их домашний питомец остались живы, когда вокруг мгновенно наступила тьма.

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Взрыв был настолько мощным, что третий этаж здания полностью обрушился на второй. Всего в результате атаки пострадали два таунхауса — один принадлежал Екатерине, а соседний, где от удара вылетела стена, — её матери. На момент атаки мать пришла к дочери, что также спасло ей жизнь. Жилье полностью уничтожено, а первый этаж, по визуальным оценкам владелицы, находится в критическом состоянии и может не устоять.

"Всё разрушено. Дома просто нет. Здесь нечего оценивать. Тебе негде жить, спать, нечего есть. Ничего нет", — констатирует Екатерина.

Семья выбиралась из-под завалов, непрерывно звав на помощь. Пострадавшие оказались под открытым небом босиком и в пижамах. На крики сразу прибежали соседи, которые помогли людям спуститься с горы обломков, вынесли собаку и принесли пострадавшим одежду.

Обрушение конструкций дома. Фото: Новини.LIVE

Экстренные службы прибыли на место происшествия примерно через 10–12 минут. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и приступили к разбору завалов и обследованию уцелевших конструкций. По предварительным данным спасателей, погибших нет. Сейчас жильцы ждут прибытия представителей соответствующих служб для фотофиксации ущерба. Люди надеются найти под развалинами хоть какие-то уцелевшие вещи, несмотря на то, что после тушения пожара остатки дома полностью залиты водой.

Новини.LIVE сообщают, что в ГСЧС подтвердили, как в Бучанском районе спасатели наконец потушили крупный пожар на трёх складах, которые загорелись после вражеского удара 1 сентября. Тушить огонь было крайне сложно из-за постоянных сирен и двух повторных ударов по месту работы ГСЧС.

Всего в результате российских атак 1 сентября в Киевской области пострадали трое гражданских лиц, в том числе ребенок. В Броварском и Бучанском районах обломки и взрывы разрушили частные дома, склады и автомобили. Спокойствия не было и на следующий день. Утренний обстрел 2 сентября также привёл к новым разрушениям и ранениям среди населения.