Удар дрона по Вишневому 2 вересня: зруйновано два таунхауси

Руйнування будинку внаслідок удару дрона у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

Під час російської атаки безпілотників в ніч проти 2 серпня у Вишневому в Київській області зруйновано два таунхауси. Рятувальники ліквідували пожежу та розбирають завали, інформація щодо постраждалих уточнюється. Родина з 8-річним сином і собакою врятувалася від загибелі виключно завдяки тому, що вчасно спустилася до ванної на першому поверсі.

Про це ексклюзивно розповіла мешканка зруйнованого таунхаусу в коментарі журналістці Новини.LIVE.

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У Вишневому дрон знищив два таунхауси

Катерина, її мати, восьмирічний син та собака залишилися живими після прямого влучання безпілотника в їхній дім у Вишневому. Вирішальним фактором для порятунку стало те, що під час повітряної тривоги сім'я встигла спуститися на перший поверх. За словами жінки, вона моніторила ситуацію через інформаційні ресурси, що допомогло вчасно зреагувати на небезпеку.

Руйнування котеджів. Фото: Новини.LIVE

"Після тривоги, слава Богу, ми спустилися в ванну на першому поверсі. І спас нас реально Телеграм-канал. Тому що я за ним слідкувала і тільки читала, що "Шахед" падає, і тут бабах, і все", — згадує події місцева мешканка.

Вона наголошує, що перебування у ванній кімнаті стало єдиною причиною, чому всі троє людей та їхній домашній улюбленець вціліли, коли навколо миттєво настала темрява.

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Вибух був настільки потужним, що третій поверх будівлі повністю обвалився на другий. Загалом унаслідок атаки постраждали два таунхауси — один належав Катерині, а сусідній, де від удару вилетіла стіна, — її матері. На момент атаки матір прийшла до доньки, що також вберегло їй життя. Житло знищене повністю, а перший поверх, за візуальними оцінками власниці, перебуває у критичному стані й може не вистояти.

"Все зруйновано. Будинку тупо немає. Тут немає чого розцінювати. Тобі немає де жити, спати, що їсти. Нічого немає", — констатує Катерина.

Родина вибиралася з-під завалів безупинно гукавши про допомогу. Потерпілі опинилися просто неба босоніж і в піжамах. На крики відразу прибігли сусіди, які допомогли людям спуститися з гори уламків, винесли собаку та принесли потерпілим одяг.

Обвал консутркцій будинку. Фото: Новини.LIVE

Екстрені служби прибули на місце події орієнтовно за 10-12 хвилин. Вогнеборці оперативно ліквідували займання і розпочали розбір завалів та обстеження вцілілих конструкцій. За попередніми даними рятувальників, загиблих немає. Тепер мешканці чекають на приїзд представників відповідних служб для фотофіксації збитків. Люди сподіваються знайти під руїнами хоч якісь вцілілі речі, попри те, що після гасіння пожежі залишки будинку повністю залиті водою.

Новини.LIVE повідомляють, що в ДСНС підтвердили, як у Бучанському районі рятувальники нарешті загасили велику пожежу на трьох складах, які спалахнули після ворожого удару 1 вересня. Гасити вогонь було вкрай важко через постійні сирени та два повторні прильоти просто по місцю роботи ДСНС.

Загалом через російські атаки 1 вересня на Київщині постраждали троє цивільних, зокрема дитина. У Броварському та Бучанському районах уламки й вибухи понівечили приватні оселі, склади та машини. Спокою не було й наступного дня. Ранковий обстріл 2 вересня також приніс нові руйнування та поранених серед людей.