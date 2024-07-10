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В Yasno объяснили, как используются светло-серые зоны на графике отключений

10 июля 2024 23:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Что означают светло-серые зоны в графике отключений – в Yasno ответили
Девушка держит фонарь. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Укрэнерго устанавливает ограничения для групп/очередей, учитывая ожидаемые объемы потребления на следующий день. Таким образом, госрегулятор определяет сколько групп/очередей нужно отключить для обеспечения баланса в энергосистеме.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook в среду, 10 июля.

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Что означают светло-серые зоны в графике отключений

Укрэнерго использует светло-серые слоты в графиках отключения электроснабжения для регулирования объемов в зависимости от текущих ограничений.

При расчете потребления на следующий день определяется количество групп/очередей, которые необходимо отключить для сбалансирования системы. Например, отключение 1-2 групп/очередей означает, что света не будет в темно-серых зонах в определенное время. Если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то в темно-серые зоны добавляются светло-серые.

"Если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые. Например, если в среду с 19 часов нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно- серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны)", — пояснил Коваленко.

Отмечается, что, учитывая "шахматный" график и существование шести групп, цикл отключений составляет три дня, а также неделю. Для обеспечения справедливости необходимо анализировать, сколько часов первой и второй группы отключены в течение этого цикла или недели. Такой подход позволяет более точно оценивать объемы отключений и поддерживать равный доступ к электроэнергии для всех групп.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако, по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.

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