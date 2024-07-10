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В Yasno пояснили, як використовуються світло-сірі зони на графіку відключень

10 липня 2024 23:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Що означають світло-сірі зони в графіку відключень — в Yasno відповіли
Дівчина тримає ліхтар. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Укренерго встановлює обмеження для груп/черг, враховуючи очікувані обсяги споживання на наступний день. Таким чином, держрегулятор визначає скільки груп/черг потрібно відключити для забезпечення балансу в енергосистемі.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Facebook у середу, 10 липня.

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Що означають світло-сірі зони в графіку відключень

Укренерго використовує світло-сірі слоти в графіках відключення електропостачання, регулюючи обсяги залежно від поточних обмежень.

Під час розрахунку споживання на наступний день визначається кількість груп/черг, які необхідно відключити для збалансування системи. Наприклад, відключення 1-2 груп/черг означає, що світла не буде у темно-сірих зонах у конкретний час. Якщо потрібно відключити 3-4 групи/черги, то до темно-сірих зон додаються світло-сірі.

"Якщо потрібно відключити 3-4 групи/черги, то до темно-сірих слотів додаються ще й світло-сірі. Наприклад, якщо у середу з 19:00 потрібно відключити 4 групи/черги, то без світла будуть 3 і 4 групи (темно-сірі зони) і 1-2 групи (світло-сірі зони)", — пояснив Коваленко.

Зазначається, що враховуючи "шаховий" графік та існування шести груп — цикл відключень складає три дні, а також тиждень. Для забезпечення справедливості необхідно аналізувати, скільки годин перша та друга групи відключені протягом цього циклу або тижня. Такий підхід дозволяє точніше оцінювати обсяги відключень і підтримувати рівний доступ до електроенергії для всіх груп.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.

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