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ВАКС объявил депутата Киевсовета Трубицина в международный розыск

5 июня 2023 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВАКС объявил депутата Киевсовета Трубицина в международный розыск
Депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Что известно

"В понедельник, 5 июня 2023 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн. грн неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что суд учел системные неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Там также сказали, 12 июня состоится следующее заседание, где рассмотрят ходатайство об обращении в доход государства залога в размере 9 млн 886 тыс. грн и об избрании обвиняемом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 9 февраля 2022 прокуроры САП и детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и других лиц по факту получения взятки.

На следующий день депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицину сообщили о подозрении.

ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу. Для депутата, в частности, определен залог в 14,8 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро 14 февраля обнародовало видео переговоров Владислава Трубицына и пятерых участников коррупционной схемы.

Уже 16 февраля депутат Киевсовета вышел в залог.

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