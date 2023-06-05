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ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук

5 червня 2023 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук
Депутат Київради Владислав Трубіцин. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради. Його звинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба САП.

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Що відомо

"У понеділок, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі. 

Там також сказали, 12 червня відбудеться наступне засідання, де розглянуть клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 9 лютого 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та інших осіб за фактом отримання хабаря.

Наступного дня депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину повідомили про підозру.

ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Для депутата, зокрема, визначено заставу в 14,8 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро 14 лютого оприлюднило відео перемовин Владислава Трубіцина та п’ятьох учасників корупційної схеми.

Уже 16 лютого депутат Київради вийшов під заставу.

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