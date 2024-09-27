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ВАКС рассмотрел апелляцию депутата по делу о земельной схеме в Киевской области

27 сентября 2024 17:19
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
ВАКС не удовлетворил апелляцию депутата о снятии подозрения — подробности
Апелляционная палата ВАКС. Фото: ВАКС
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение оставить без изменений подозрение в отношении депутата Борщаговского сельского совета Олега Швыдкого. Он является фигурантом дела о незаконном завладении землей.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение ВАКС

НАБУ и САП подозревают Швыдкого в причастности к незаконному завладению более 1200 гектарами земли в Пуще-Водице и Фастове в Киевской области.

"Апелляционные жалобы защитника оставить без удовлетворения, определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 12 июня 2024 года и определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 июля 2024 года оставить по-прежнему", — говорится в решении суда.

Известно, что в марте ВАКС избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для депутата Швыдкого. Кроме того, на него был возложен ряд обязанностей: появляться по требованию следователей, не покидать пределы Киевской области без соответствующего разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от контактов с подозреваемыми и свидетелями по этому делу, а также сдать свои загранпаспорта на хранение.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд лишил мужчину свободы на один год. Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Также в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

НАБУ суд Украина Киевская область ВАКС судебные решения

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