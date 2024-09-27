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ВАКС розглянув апеляцію депутата у справі про земельну схему на Київщині

27 вересня 2024 17:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
ВАКС не задовольнив апеляцію депутата про зняття підозри — подробиці
Апеляційна палата ВАКС. Фото: ВАКС
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити без змін підозру щодо депутата Борщагівської сільської ради Олега Швидкого. Він є фігурантом справи про незаконне заволодіння землею.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рішення ВАКС

НАБУ та САП підозрюють Швидкого у причетності до незаконного заволодіння понад 1200 гектарами землі в Пущі-Водиці та Фастові на Київщині. 

"Апеляційні скарги захисника залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 червня 2024 року та ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 липня 2024 року залишити без змін", — йдеться в рішенні суду.

Відомо, що в березні ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для депутата Швидкого. Окрім того, на нього було покладено низку обов'язків: з'являтися на вимогу слідчих, не залишати межі Київської області без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від контактів із підозрюваними та свідками у цій справі, а також здати свої закордонні паспорти на зберігання.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Також у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації

НАБУ суд Україна Київська область ВАКС судові рішення

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