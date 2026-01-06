Что мы не знали о Василии Стусе - пять фактов

Выставка "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд". Фото: Новини.LIVE

Выставка "Василь Стус. Пока ми тут, усе буде гаразд" под кураторством Ольги Мельник проходит в Мистецькому Арсенале. Ко дню рождения поэта организаторы сделали вход свободным для всех желающих.

Журналисты Новини.LIVE побывали на экскурсии и делятся малоизвестными фактами о жизни художника.

Даже скульптура Стуса пугала советских людей

Скульптур Борис Довгань создал бюст, который после станет "запрещенным". Идея предложить поэту позировать для скульптуры возникла у жены художника Маргариты. Стус согласился и приходил около 5 раз во время обеденного перерыва на работе.

"Я до сих пор не могу объяснить, почему взял такой большой размер для портрета с натуры. Он не позировал в полном смысле, а просто стоял и читал книгу", — рассказывал скульптор.

Уже готовую работу выставили в Государственном художественном музее в Киеве. Вскоре в чертах бюста одна партийная деятельница узнала Василия Стуса и его быстро спрятали. Сейчас эту работу можно увидеть на выставке до 8 февраля, а затем в Национальном художественном музее Украины.

Бюст Василия Стуса в исполнении скульптура Бориса Довганя, фото: Новини.LIVE

Василий Стус придумал десятки новых слов

Украинский поэт при создании стихов изобретал неологизмы, которые сейчас украшают наш язык. Среди них - "живосмерть", "невідомінь", "порожньосердий", "озління" или "серцеокий".

Первый арест — за "коляду" с друзьями

Василий Стус стал "опасным" для советской власти еще на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Он запустил ряд событий своим "Кто против тирании — встаньте!" Однако, первый арест получил не за активную позицию, а за желание отпраздновать традиционно.

12 января 1972 года состоялась целая волна "рождественских" заключений украинских диссидентов. Позже этот период назовут операция "Блок" или "арестованная коляда".

Праздничный вертеп во Львове. Собрались Любомира Попадюк, Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские, Михаил Горынь, Стефания Шабатура, Марьян Гатало, Александр Кузьменко. Фото: СБУ/Суспільне Культура

Василия Стуса бросили на 9 месяцев в следственный изолятор. Приговор — лишение свободы сроком на 5 лет и 3 года ссылки в лагерях Магадана и Мордовии за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

Второй арест — уже на 10 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки в Пермскую область. Однако, он продолжал творить. Последний сборник "Птица души" Стус написал именно там — 250 стихов верлибром и 250 переводов. Однако, эти страницы конфисковали и не вернули украинскому народу до сих пор. Их судьба остается неизвестной.

Иван Светличный — наставник Василия Стуса

Литературный критик и поэт Иван Светличный — человек, который объединял шестидесятников. Именно его квартира на улице Уманской, 35 была эпицентром встреч. В частности, и Клуба творческой молодежи, в который входила Алла Горская, Лина Костенко, Николай Винграновский, сам Стус и многие другие ведущие художники того времени.

Светличный для Стуса был ближайшим и самым дорогим товарищем, а еще наставником и вдохновителем. Поэт писал о нем в письмах к Надежде и Леониде Светличных так:

"Все лучшее во мне — это Иван Светличный. Все лучшее во многих других — от Ивана. Он раздарил себя по щепоткам. Исключительная роль, исключительное самопожертвование — без тени упрека. Сама радость — от врун молодых, гениев, которые чего-то стоят только в его незаметной орбите..."

Магнитофон Ивана Светличного на выставке "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд". Фото: Новини.LIVE

Василий Стус вернулся в Киев, как прошло 4 года после смерти

Поэт погиб в ссылке. Это произошло в лагере на Урале 4 сентября 1985 года. Василия Стуса похоронили в безымянной могиле, а причины смерти до сих пор остаются неизвестными.

Вернуть тело домой удалось только через 4 года. Советская власть объяснила это тем, что писатель умер раньше завершения своего срока заключения.

Поэта перезахоронили вместе с диссидентами Олексой Тихим и Юрием Литвином на Байковом кладбище. Прощальная процессия насчитывала от 30 до 100 тысяч человек. Демонстрация приобретала политический характер. Украинцы несли цветы, желто-голубые и красно-черные флаги. Почувствовать характер можно просмотрев документальную съемку неизвестного автора, которую удалось оцифровать для выставки "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд".

Василий Стус провел почти 13 лет в изоляторах и лагерях: Новини.LIVE

