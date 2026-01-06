Що ми не знали про Василя Стуса — п'ять фактів

Виставка "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд". Фото: Новини.LIVE

Виставка "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд" під кураторством Ольги Мельник триває у Мистецькому Арсеналі. До дня народження поета організатори зробили вхід вільним.

Журналісти Новини.LIVE побували на екскурсії і діляться маловідомими факти про життя митця.

Навіть скульптура Стуса лякала радянців

Скульптур Борис Довгань створив бюст, який опісля стане "заборонений". Ідея запропонувати поету позувати для скульптури виникла у дружини митця Маргарити. Стус погодився і приходив близько 5 разів під час обідньої перерви на роботі.

"Я досі не можу пояснити, чому взяв такий великий розмір для портрета з натури. Він не позував у повному розумінні, а просто стояв і читав книжку", — розповідав скульптор.

Вже готову роботу виставили в Державному художньому музеї у Києві. Невдовзі в рисах бюста одна партійна діячка впізнала Василя Стуса і скульптуру швидко сховали. Нині цю роботу можна побачити на виставці до 8 лютого, а потім у Національному художньому музеї України.

Бюст Василя Стуса у виконанні скульптура Бориса Довганя. Фото: Новини.LIVE

Василь Стус вигадав десятки нових слів

Український поет під час створення поезій винаходив неологізми, які нині прикрашують нашу мову. Серед них — "живосмерть", "невідомінь", "порожньосердий", "озління" або ж "серцеокий".

Перший арешт — за "коляду" з друзями

Василь Стус став "небезпечним" для радянської влади ще на прем'єрі фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Він запустив ряд подій своїм "Хто проти тиранії — встаньте!" Однак, перший арешт отримав не за активну позицію, а за бажання відсвяткувати традиційно.

12 січня 1972 року відбулася ціла хвиля "різдвяних" ув'язнень українських дисидентів. Пізніше цей період назвуть операція "Блок" або "арештована коляда".

Святковий вертеп у Львові. Зібралися Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь, Стефанія Шабатура, Мар’ян Гатало, Олександр Кузьменко. Фото: СБУ/Суспільне Культура

Василя Стуса кинули на 9 місяців у слідчий ізолятор. Вирок — позбавлення волі строком на 5 років і 3 роки заслання у таборах Магадану та Мордовії за "антирадянську агітацію та пропаганду".

Другий арешт — вже на 10 років таборів суворого режиму і 5 років заслання у Пермську область. Однак, він продовжував творити. Останню збірку "Птах душі" Стус написав саме там — 250 віршів верлібром і 250 перекладів. Однак, ці сторінки конфіскували й не повернули українському народові до сьогодні. Їхня доля залишається невідомою.

Іван Світличний — наставник Василя Стуса

Літературний критик і поет Іван Світличний — людина, яка об'єднувала шістдесятників. Саме його квартира на вулиці Уманській, 35 була епіцентром зустрічей. Зокрема, і Клубу творчої молоді, до якого входила Алла Горська, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, сам Стус і багато інших провідних митців того часу.

Світличний для Стуса був найближчим та найдорожчим товаришем, а ще наставником і натхненником. Поет писав про нього в листах до Надії та Леоніди Світличних так:

"Все кращого в мені — це Іван Світличний. Усе кращого в багатьох інших — од Івана. Він роздарував себе по проскурах. Виняткова роль, виняткове самопожертвування — без тіні докору. Сама радість — від врун молодих, геніїв, що чогось варті лише в його непомітній орбіті…"

Магнітофон Івана Світличного на виставці "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд". Фото: Новини.LIVE

Василь Стус повернувся у Київ, як минуло 4 роки після смерті

Поет загинув у засланні. Це сталося у таборі на Уралі 4 вересня 1985 року. Стуса поховали в безіменній могилі, а причини смерті досі залишаються невідомими.

Повернути тіло додому вдалось аж через 4 роки. Радянська влада пояснила це тим, що письменник помер раніше за завершення його терміну ув'язнення.

Поета переховали разом з дисидентами Олексою Тихим і Юрієм Литвином на Байковому кладовищі. Прощальна процесія налічувала від 30 до 100 тисяч людей. Демонстрація набувала політичного характеру. Українці несли квіти, жовто-блакитні та червоно-чорні стяги. Відчути характер можна переглянувши документальну зйомку невідомого автора, яку вдалось відцифрувати для виставки "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд".

Василь Стус провів майже 13 років у ізоляторах і таборах. Фото: Новини.LIVE

