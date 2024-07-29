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Убили за биткоины — в Киеве группа преступников задушили иностранца, а тело закопали

29 июля 2024 11:09
Галина Шподарева - редактор
В Киеве из-за криптовалюты жестоко убили иностранца — подробности
Следственные действия на месте убийства. Фото: полиция Киева
Галина Шподарева - редактор

В Киеве злоумышленники похитили иностранца, силой заставили отдать криптовалюту на суму в несколько миллионов гривен, после чего жертву задушили и закопали в лесу. Правоохранители заявляют о задержании подозреваемых.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 29 июля.

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Следователи действия с поличным. Фото: полиция Киева

Обстоятельства убийства иностранца

Информация о похищении мужчины поступила в полицию столицы около полуночи. Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину.

Полицейские установили, что к похищению 29-летнего иностранца причастны четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет, которых в результате проведения спецоперации удалось задержать.

Как рассказали в полиции, злоумышленники узнали, что у мужчины имеются биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен.

"Они отследили, где он живет, дождались, силой затащили к автомобилю и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области. Там силой заставили перечислить биткоины на их криптогаманец, потом обналичили средства, а мужчину убили. Чтобы скрыть следы преступления, сменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где зарыли", — говорится в сообщении.

Что чревато задержанным

Полицейские сообщили задержанным о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбойном нападении и незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой лиц.

В случае доказательства вины злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Убили за биткоины — в Киеве группа преступников задушили иностранца, а тело закопали - фото 2
Криминалист на месте обретения тела. Фото: полиция Киева

Напомним, сумма криптовалюты, которая была украдена в результате хакерских атак по всему миру, выросла до 1,38 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Это значительный рост по сравнению с 657 миллионами долларов, украденными за аналогичный период в прошлом году.

Также мы сообщали, что ФБР объявило вознаграждение в пять миллионов долларов за гражданку Болгарии Розу Игнатову, которую объявили в международный розыск за крупнейшую финансовую махинацию в истории. При этом сама Игнатова загадочно исчезла семь лет назад.

Ранее мы писали, что в Луцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего товарища. Трагические события происходили на виду у ребенка.

Киев убийство иностранец полиция криптовалюта задержание

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