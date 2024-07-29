У Києві через криптовалюту жорстоко вбили іноземця — подробиці

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: поліція Києва

У Києві зловмисники викрали іноземця, силою примусили віддати криптовалюту на суму в декілька мільйонів гривень, після чого жертву задушили та закопали в лісі. Правоохоронці заявляють про затримання підозрюваних.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 29 липня.

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Слідці дії на місці злочину. Фото: поліція Києва

Обставини вбивства іноземця

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

Поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років, яких у результаті проведення спецоперації вдалося затримати.

Як розповіли в поліції, зловмисники дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень.

"Вони відстежили, де він мешкає, дочекались, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку, а чоловіка вбили. Щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали", — йдеться в повідомленні.

Що загрожує затриманим

Поліцейські повідомили затриманим про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбійному нападі та незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою осіб.

У разі доведення вини зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Криміналіст на місці знайдення тіла. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, сума криптовалюти, яка була вкрадена внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до 1,38 мільярда доларів у першій половині 2024 року. Це значний зріст порівняно зі 657 мільйонами доларів, вкраденими за аналогічний період минулого року.

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