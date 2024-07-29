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Вбили за біткоїни — у Києві група злочинців задушили іноземця, а тіло закопали

29 липня 2024 11:09
Галина Шподарева - редактор
У Києві через криптовалюту жорстоко вбили іноземця — подробиці
Слідчі дії на місці вбивства. Фото: поліція Києва
Галина Шподарева - редактор

У Києві зловмисники викрали іноземця, силою примусили віддати криптовалюту на суму в декілька мільйонів гривень, після чого жертву задушили та закопали в лісі. Правоохоронці заявляють про затримання підозрюваних.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 29 липня. 

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Слідці дії на місці злочину. Фото: поліція Києва

Обставини вбивства іноземця

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.  

Поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років, яких у результаті проведення спецоперації вдалося затримати.

Як розповіли в поліції, зловмисники дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень.

"Вони відстежили, де він мешкає, дочекались, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку, а чоловіка вбили. Щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали", — йдеться в повідомленні.

Що загрожує затриманим

Поліцейські повідомили затриманим про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбійному нападі та незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою осіб.

У разі доведення вини зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Вбили за біткоїни — у Києві група злочинців задушили іноземця, а тіло закопали - фото 2
Криміналіст на місці знайдення тіла. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, сума криптовалюти, яка була вкрадена внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до 1,38 мільярда доларів у першій половині 2024 року. Це значний зріст порівняно зі 657 мільйонами доларів, вкраденими за аналогічний період минулого року.

Також ми повідомляли, що ФБР оголосило винагороду у п'ять мільйонів доларів за громадянку Болгарії Ружу Ігнатову, яку оголосили у міжнародний розшук за найбільшу фінансову махінацію в історії. При цьому сама Ігнатова загадково зникла сім років тому.

Раніше ми писали, що у Луцьку чоловік в стані алкогольного сп'яніння вбив свого товариша. Трагічні події відбувалися на очах у дитини.

Київ вбивство іноземець поліція криптовалюта затримання

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