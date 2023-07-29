Убил и сжег тело: директор инвестфонда в Киеве жестоко расправился с товарищем

Правоохранители задержали убийцу. Фото: Полиция Черниговской области

Директор инвестиционного фонда в Киеве жестоко расправился со своим товарищем, ранее занимавшим должность управляющего одного из банков столицы. Полиция задержала убийцу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

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Жестокое убийство

Подозреваемым оказался 51-летний киевлянин. По имеющейся информации, он убил 49-летнего товарища в своем загородном доме, после чего вывез тело в Черниговскую область и сжег его.

"18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой общины.

Женщина обнаружила у местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили человеческие останки, а также следы обуви и автомобильных колес.

Кем был убитый мужчина

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составить личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговщины отработали сообщение обо всех пропавших без вести мужчинах в Чернигове Киевской, Полтавской областях. Это сотни людей, — говорят в полиции.

Следователям удалось выяснить, что убитый мужчина проживал в Киеве. Последние несколько лет он не работал, однако до этого был управляющим одного из банков столицы.

Сообщается, что в последний раз мужчина выходил на связь 12 июля. В преддверии исчезновения он отдыхал со своим товарищем.

Полиция задержала убийцу

Следовательно, 28 июля правоохранители задержали убийцу в его загородном доме.

"В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый — директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил товарища до смерти. Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он поехал в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т. д. 14 июля задержан за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничоговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища на местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой", — говорят в полиции о деталях убийства.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Черниговской области

Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Черниговской области

Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Черниговской области 1/3 _ 3

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