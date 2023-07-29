Вбив і спалив тіло: директор інвестфонду у Києві жорстоко розправився з товаришем

Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Поліція Чернігівської області

Директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, який раніше обіймав посаду керуючого одного з банків столиці. Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

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Підозрюваним виявився 51-річний киянин. За наявною інформацією, він вбив 49-річного товариша у своєму заміському будинку, після чого вивіз тіло в Чернігівську область та спалив його.

"18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади.

Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп", — йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили людські рештки, а також сліди взуття та автомобільних коліс.

Ким був вбитий чоловік

"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоб становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей," — кажуть у поліції.

Відтак, слідчим вдалося з'ясувати, що вбитий чоловік проживав у Києві. Останні декілька років він не працював, однак, до цього був керуючим одного з банків столиці.

Повідомляється, що востаннє чоловік виходив на зв'язок 12 липня. Напередодні зникнення він відпочив зі своїм товаришем.

Поліція затримала вбивцю

Відтак, 28 липня правоохоронці затримали вбивцю у його заміському будинку.

"В ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний — директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", — кажуть у поліції про деталі вбивства.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція на місці подій. Фото: Поліція Чернігівської області

Поліція на місці подій. Фото: Поліція Чернігівської області

Поліція на місці подій. Фото: Поліція Чернігівської області 1 / 3

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