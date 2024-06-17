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Убил и продолжил застолье — в Киеве убийцу отправили за решетку

17 июня 2024 10:13
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Убийцу мужчину в Киеве отправили за решетку - суд объявил приговор
Задержан за убийство в Киеве. Фото: ГУНП в г. Киеве
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве к 15 годам заключения был приговорен мужчина за жестокое убийство знакомого. Злоумышленник напал с ножом на знакомого во время застолья.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в понедельник, 17 июня.

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По данным правоохранителей, в сентябре 3023 года в Днепровском районе столицы злоумышленник устроил застолье со своим товарищем. Мужчину поссорились, злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в голову, шею и грудь.

"От полученных ранений местный житель скончался на месте, а нарушитель после содеянного накрыл тело простыней и продолжил употреблять алкогольные напитки. Когда в дом на следующий день пришел еще один знакомый и узнал о преступлении, киевлянин обратился к врачам, а те — в полицию", — говорится в сообщении.

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Вещественные доказательства на месте преступления. Фото: ГУНП г. Киева

Следователи Днепровского управления полиции задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Луганщины 1972 г. р. Приговором Днепровского районного суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также добавлен один год несостоявшегося наказания за наркопреступления.

Убил и продолжил застолье — в Киеве убийцу отправили за решетку - фото 2
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области 17-летнего юношу подозревают в убийстве 15-летнего парня. Когда полиция проводила следственные действия, между милицией и родственниками произошел конфликт.

На 7,5 лет тюрьмы осудили жителя Львовщины за убийство сожительницы: мужчина во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.

В Одесской области полицейские задержали жителя Подольского района за убийство односельчанина: по данным правоохранителей, подозреваемый вывез мужчину в безлюдное место и забил до смерти.

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Киев
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Криминал
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