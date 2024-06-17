Убийцу мужчину в Киеве отправили за решетку - суд объявил приговор

Задержан за убийство в Киеве. Фото: ГУНП в г. Киеве

В Киеве к 15 годам заключения был приговорен мужчина за жестокое убийство знакомого. Злоумышленник напал с ножом на знакомого во время застолья.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в понедельник, 17 июня.

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По данным правоохранителей, в сентябре 3023 года в Днепровском районе столицы злоумышленник устроил застолье со своим товарищем. Мужчину поссорились, злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в голову, шею и грудь.

"От полученных ранений местный житель скончался на месте, а нарушитель после содеянного накрыл тело простыней и продолжил употреблять алкогольные напитки. Когда в дом на следующий день пришел еще один знакомый и узнал о преступлении, киевлянин обратился к врачам, а те — в полицию", — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства на месте преступления. Фото: ГУНП г. Киева

Следователи Днепровского управления полиции задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Луганщины 1972 г. р. Приговором Днепровского районного суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также добавлен один год несостоявшегося наказания за наркопреступления.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

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