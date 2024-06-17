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Вбив та продовжив застілля — у Києві вбивцю відправили за ґрати

17 червня 2024 10:13
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Вбивцю чоловіка у Києві відправили за ґрати — суд оголосив вирок
Затриманий за вбивство у Києві. Фото: ГУНП у м. Києві
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві до 15 років ув'язнення засудили чоловіка за жорстоке вбивство знайомого. Зловмисник напав з ножем на знайомого під час застілля. 

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у понеділок, 17 червня. 

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За даними правоохоронців, у вересні 3023 року у Дніпровському районі столиці зловмисник влаштував застілля зі своїм товаришем. Чоловіки посварилися, зловмисник схопив ножа та завдав опоненту декілька ударів у голову, шию та груди.

"Від отриманих поранень місцевий мешканець помер на місці, а порушник після скоєного накрив тіло простирадлом і продовжив вживати алкогольні напої. Коли до оселі наступного дня прийшов ще один знайомий і дізнався про злочин, киянин звернувся до лікарів, а ті — до поліції", — йдеться в повідомленні.

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Речові докази на місці злочину. Фото: ГУНП м. Києва

Слідчі Дніпровського управління поліції затримали підозрюваного: ним виявився раніше судимий за аналогічний злочин уродженець Луганщини 1972 р. н. Вироком Дніпровського районного суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, а також приєднано один рік невідбутого покарання за наркозлочини.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот


Нагадаємо, на Одещині 17-річного юнака підозрюють у вбивстві 15-річного хлопця. Коли поліція проводила слідчі дії, між правоохоронцями та родичами стався конфлікт. 

На 7,5 року тюрми засудили жителя Львівщини за вбивство співмешканки: чоловік під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень. 

На Одещині поліцейські затримали жителя Подільського району за вбивство односельця: за даними правоохоронців, підозрюваний вивіз чоловіка у безлюдне місце та забив до смерті. 

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Київ
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Кримінал
злочин

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