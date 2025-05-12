Убил знакомую ножом в висок — в Киеве осудили мужчину

Мужчина убил знакомую ножом в висок. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве вынесен приговор по делу о жестоком убийстве, которое шокировало жителей столицы. Суд приговорил 35-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство и ограбление знакомой женщины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в понедельник, 12 апреля.

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Детали дела

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Обвиняемый, который не имел стабильной работы и жил за счет временных подработок, ранее работал охранником в столичном торговом центре. Именно там он познакомился с 34-летней женщиной, которая занимала руководящую должность и имела стабильные доходы. Между ними завязались отношения, и мужчина время от времени оставался в ее квартире.

В день преступления он пришел к знакомой домой, где женщина жила вместе с 13-летней дочерью, и остался на ночь. Когда все легли спать, мужчина взял нож и нанес женщине смертельный удар в висок. От полученной раны она скончалась на месте.

Мужчина убил знакомую ножом в висок. Фото: Киевская городская прокуратура

После убийства преступник обокрал квартиру: забрал золотые украшения, мобильные телефоны женщины и ее ребенка, а также другие ценные вещи. Затем закрыл дверь изнутри, забрал ключи и скрылся.

На утро 13-летняя девочка обнаружила тело матери. Не найдя ни телефонов, ни ключей, ребенок выбежал на балкон и начал умолять о помощи, привлекая внимание соседей.

Прокуратура собрала убедительные доказательства вины обвиняемого. Суд признал его виновным по пункту 6 части 2 статьи 115 и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и разбой) и назначил самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области мать забила до смерти собственного ребенка.

Также на Франковщине подростки жестоко убили 19-летнего парня.