Вбив знайому ножем у скроню — у Києві засудили чоловіка

Чоловік вбив знайому ножем у скроню. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві винесено вирок у справі про жорстоке вбивство, яке шокувало мешканців столиці. Суд засудив 35-річного чоловіка до довічного позбавлення волі за умисне вбивство та пограбування знайомої жінки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у понеділок, 12 квітня.

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Деталі справи

Трагедія сталася у вересні 2023 року. Обвинувачений, який не мав стабільної роботи та жив за рахунок тимчасових підробітків, раніше працював охоронцем у столичному торговельному центрі. Саме там він познайомився з 34-річною жінкою, що займала керівну посаду і мала стабільні доходи. Між ними зав’язалися стосунки, і чоловік час від часу залишався в її квартирі.

У день злочину він прийшов до знайомої додому, де жінка мешкала разом із 13-річною донькою, і залишився на ніч. Коли всі лягли спати, чоловік узяв ніж і завдав жінці смертельного удару в скроню. Від отриманої рани вона померла на місці.

Чоловік вбив знайому ножем у скроню. Фото: Київська міська прокуратура

Після вбивства злочинець обікрав квартиру: забрав золоті прикраси, мобільні телефони жінки та її дитини, а також інші цінні речі. Потім зачинив двері зсередини, забрав ключі й зник.

На ранок 13-річна дівчинка виявила тіло матері. Не знайшовши ані телефонів, ані ключів, дитина вибігла на балкон і почала благати про допомогу, привертаючи увагу сусідів.

Прокуратура зібрала переконливі докази провини обвинуваченого. Суд визнав його винним за пунктом 6 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та розбій) і призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області матір забила до смерті власну дитину.

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