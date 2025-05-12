Вбив знайому ножем у скроню — у Києві засудили чоловіка
У Києві винесено вирок у справі про жорстоке вбивство, яке шокувало мешканців столиці. Суд засудив 35-річного чоловіка до довічного позбавлення волі за умисне вбивство та пограбування знайомої жінки.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у понеділок, 12 квітня.
Деталі справи
Трагедія сталася у вересні 2023 року. Обвинувачений, який не мав стабільної роботи та жив за рахунок тимчасових підробітків, раніше працював охоронцем у столичному торговельному центрі. Саме там він познайомився з 34-річною жінкою, що займала керівну посаду і мала стабільні доходи. Між ними зав’язалися стосунки, і чоловік час від часу залишався в її квартирі.
У день злочину він прийшов до знайомої додому, де жінка мешкала разом із 13-річною донькою, і залишився на ніч. Коли всі лягли спати, чоловік узяв ніж і завдав жінці смертельного удару в скроню. Від отриманої рани вона померла на місці.
Після вбивства злочинець обікрав квартиру: забрав золоті прикраси, мобільні телефони жінки та її дитини, а також інші цінні речі. Потім зачинив двері зсередини, забрав ключі й зник.
На ранок 13-річна дівчинка виявила тіло матері. Не знайшовши ані телефонів, ані ключів, дитина вибігла на балкон і почала благати про допомогу, привертаючи увагу сусідів.
Прокуратура зібрала переконливі докази провини обвинуваченого. Суд визнав його винним за пунктом 6 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та розбій) і призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області матір забила до смерті власну дитину.
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