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"Убивал гражданских на Киевщине и за это стал героем РФ": СБУ идентифицировала командира окупантов

4 октября 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Убивал гражданских на Киевщине и за это стал героем РФ": СБУ идентифицировала командира окупантов
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украина идентифицировала еще одного российского оккупанта, причастного к зверствам на территории Украины. Он, в частности, убивал гражданских жителей Киевской области и получил за это звание "героя России".

Об этом сообщает СБУ.

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Оккупантом, причастным к убийствам на Киевщине, оказался командир разведывательного взвода 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Подозрение получили еще два его подчиненных.

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Коллаж СБУ

Известно, что в марте 2022 года россияне приехали на блокпост, который размещался на тот период между оккупированными селами Забучье, Дмитровка и Михайловка в Бучанском районе Киевщины. Его подчиненные задержали там гражданского мужчину, у которого во время обысков были обнаружены патриотическая игра, фото коктейлей молотова и материалов для сооружений блокпостов.

"Бесвооруженный мужчина сказал оккупантам, что он гражданский и не несет для них никакой угрозы. Несмотря на это, его задержали, поместили в бронеавтомобиль и вывезли в лесопосадку", — говорится в сообщении.

Позже, по приказу командира, задержанного допрашивали, избивали и имитировали казнь, производя выстрелы рядом с головой.

"После пыток российские военнослужащие, по приказу своего руководителя, убили гражданского мужчину и покинули тело в лесопосадке", — добавляют в СБУ.

Уже в июне 2023 года указом президента РФ командиру присвоили звание "героя России".

Напомним, во Львове сообщили о подозрении разведчику российской армии. В настоящее время он продолжает участвовать в боевых действиях против украинской армии.

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