"Вбивав цивільних на Київщині і за це став героєм РФ": СБУ ідентифікувала командира окупантів

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки Україна ідентифікувала ще одного російського окупанта, який причетний до звірств на території України. Він, зокрема, вбивав цивільних мешканців на Київщині та отримав за це звання "героя Росії".

Про це повідомляє СБУ.

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Окупантом, який причетний до вбивств на Київщині, виявився командир розвідувального взводу 104 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Підозру отримали ще два його підлеглі.

Колаж СБУ

Відомо, що у березні 2022 року росіяни приїхали на блокпост, який розташовувся на той період між окупованими селами Забуччя, Дмитрівка та Михайлівка у Бучанському районі Київщини. Його підлеглі затримали там цивільного чоловіка, у якого під час обшуків виявили патріотичну гру, фото коктейлів молотова та матеріалів для споруд блокпостів.

"Беззбройний чоловік сказав окупантам, що він цивільний і не несе для них жодної загрози. Попри це його затримали, помістили у бронеавтомобіль і вивезли до лісопосадки", — йдеться у повідомленні.

Пізніше, за наказом командира, затриманого допитували, били та імітували страту, здійснюючи постріли поряд із головою.

"Після тортур російські військовослужбовці, за наказом свого керівника, вбили цивільного чоловіка і залишили тіло у лісопосадці", — додають в СБУ.

Вже у червні 2023 року указом президента РФ командиру присвоїли звання "героя Росії".

Нагадаємо, у Львові повідомили про підозру розвіднику російської армії. В даний момент він продовжує брати участь у бойових діях проти української армії.