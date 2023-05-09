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Убийство добровольца Щербины: в Киеве продолжается суд над тремя подозреваемыми

9 мая 2023 18:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Убийство добровольца Щербины: в Киеве продолжается суд над тремя подозреваемыми
Судовое засезание 9 мая 2023 года. Алексей Щербина был убит осенью 2022 года. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Голосеевском районном суде города Киева сегодня идет рассмотрение дела об убийстве добровольца Алексея Щербины. В убийстве бойца терробороны подозревают трех человек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Заседание суда

На заседание суда пришли родственники погибшего и его собратья.

Жена погибшего в комментарии корреспонденту Новини.LIVE сказала, что хочет справедливости. Она настаивает, что все трое причастных к гибели ее мужа должны быть наказаны по статье об умышленном убийстве. По словам женщины, никто из них до сих пор не признает свою вину за избиение и расстрел посреди дня бойца ТРО.

Что известно об убийстве Алексея Щербины

Убийство военного произошло 21 октября 2022 года и тогда же получило огласку. Как сообщали ранее в прокуратуре, между потерпевшим на авто "Хюндай" и водителем "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда. Поэтому пассажиры "Лексус" избили пострадавшего.

После этого водитель "Лексуса" выстрелил в мужчину и скрылся вместе с товарищами.

В итоге потерпевший от полученных травм скончался. 

Задержание подозреваемых и суд

Впоследствии правоохранители задержали нападавших, их поместили в СИЗО. Одно дело с ними квалифицировали как умышленное убийство, два других — как хулиганство.

В марте этого года прокуратура сообщила, что досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении трех злоумышленников был направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, Алексей Щербина был военнослужащим Добровольческого формирования территориальных общин "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода". У него осталась жена и маленький ребенок.

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