Вбивство добровольця Щербини: у Києві триває суд над трьома підозрюваними

Судове засідання 9 травня 2023 року. Олексій Щербина був убитий восени 2022 року. Фото: Новини.LIVE

У Голосіївському районному суді міста Києва сьогодні триває розгляд справи вбитого добровольця Олексія Щербини. У вбивстві бійця тероборони підозрюють трьох людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Засідання суду

На засідання суду пришли рідні загиблого та його побратими.

Дружина загиблого у коментарі кореспонденту Новини.LIVE сказала, що хоче справедливості. Вона наполягає, що усі троє причетних до загибелі її чоловіка мають бути покарані за статтею про умисне вбивство. За словами жінки, ніхто з них досі не визнає свою вину за побиття та розстріл посеред дня бійця ТрО.

Що відомо про вбивство Олексія Щербини

Вбивство військового сталося 21 жовтня 2022 року та тоді ж набуло гучного розголосу. Як повідомляли раніше у прокуратурі, між потерпілим на авто "Хюндай" та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Через це пасажири "Лексус" побили постраждалого.

Після цього водій "Лексуса" вистрілив у чоловіка та втік разом з товаришами.

У підсумку потерпілий від отриманих травм помер.

Затримання підозрюваних та суд

Згодом правоохоронці затримали нападників, їх помістили у СІЗО. Одну справу з ними кваліфікували як умисне вбивство, дві інші — як хуліганство.

У березці цього року прокуратура повідомила, що досудове розслідування завершено і обвинувальний акт відносно трьох зловмисників було скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, Олексій Щербина був військовослужбовцем Добровольчого формування територіальних громад "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода". У нього залишилася дружина і маленька дитина.