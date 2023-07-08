Убийство животных не наказано: зоозащитники требуют увольнения директора убежища в Бородянке

Директор КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в Бородянке Наталья Мазур. Фото: Укринформ

Зоозащитники возмущаются, что директор приюта в Бородянке Наталья Мазур до сих пор занимает должность. Ее обвиняют в гибели сотни животных.

Об этом сообщили зоозащитники сообщества "Зоопатруль" в Instagram.

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"Прошло уже более года после трагедии в Бородянке", а Наталья Мазур до сих пор возглавляет КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины"", — возмущаются зоозащитники.

Там рассказали, что в ее действиях якобы не нашли оснований для увольнения и проигнорировали мнение общественности и зооактивности из Украины и всего мира.

В чем обвиняют Мазур

Зоозащитники рассказали, что во время оккупации в приюте умерли 222 животных. Активисты уверены, что их можно было спасти, однако глава приюта халатно к этому отнеслась.

"А также присвоение и нецелевое использование средств, которые должны пойти на содержание убежища и коммунальная служба помощи животными в Киеве, которая не выполняет свои задачи (эти вопросы до сих пор закрывают на 90% волонтерские организации)", — рассказывают защитники животных о небрежном отношении Натальи Мазур.

В ведомстве добавили, что уже создавали петицию, набравшую необходимое количество голосов, однако ее отклонили поскольку, по мнению городских властей, для увольнения Мазур нет никаких оснований, а проводившееся КГГА служебное расследование признало, что обстоятельства были форс-мажорными, поэтому винить Мазур в этой ситуации не стоит.

Напомним, в спецпроекте Новини.LIVE можно посмотреть, как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти.