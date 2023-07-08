Вбивство тварин не покарано: зоозахисники вимагають звільнення директорки притулку у Бородянці

Директорка КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" в Бородянці Наталія Мазур. Фото: Укрінформ

Зоозахисники обурюються, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.

Про це повідомили зоозахисники спільноти "Зоопатруль" в Instagram.

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Загибель тварин у Бородянці

"Минув вже понад рік після трагедії в Бородянці, а Наталія Мазур досі очолює КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"", — обурюються зоозахисники.

Там розповіли, що в її діях нібито не знайшли підстав для звільнення та проігнорували думку громадськості та зооактивісті з України та всього світу.

У чому звинувачують Мазур

Зоозахисники розповіли, що під час окупації в притулку-катівні померли 222 тварини. Активісти впевнені, що їх можна було врятувати, проте очільниця притулку халатно до цього поставилась.

"А також присвоєння та нецільове використання коштів, які мали б піти на утримання притулку та комунальна служба допомоги тваринами у Києві, яка не виконує свої задачі (ці питання досі закривають на 90 % волонтерські організації)", — розповідають захисники тварин про недбале ставлення Наталії Мазур.

У відомстві додали, що вже створювали петицію, яка набрала необхідну кількість голосів, проте її відхилили оскільки, на думку міської влади, для звільнення Мазур немає жодних підстав, а службове розслідування, яке проводилося КМДА, визнало, що обставини були форс-мажорними, тому звинувачувати Мазур у цій ситуації не варто.

Нагадаємо, в спецпроєкті Новини.LIVE можна переглянути, як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті.