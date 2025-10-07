Видео
Убийство чиновника готовили в Киеве — детали

Убийство чиновника готовили в Киеве — детали

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:39
В Киеве готовили убийство чиновника Минздрава
Правоохранители во время задержания злоумышленников. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве неизвестные готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 7 октября.

Читайте также:
Київ
Судебное заседание в отношении злоумышленников, которые готовили убийство чиновника Минздрава. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве планировали убийство чиновника Минздрава — что известно

В Киеве будут судить трех сообщников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевской области и их 22-летней сообщницы, которых обвиняют в подготовке к умышленному убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины и незаконченном покушении на приобретение огнестрельного оружия, из которого мужчину и планировали убить.

По данным правоохранителей, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра здравоохранения, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

С этой целью обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где живет мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача.

Однако их намерениям помешали правоохранители, задержав сообщников во время передачи денег за пистолет системы "Стечкин", который должен был стать орудием преступления.

Во время досудебного расследования установлено, что двое из них хранили амфетамин и PVP с целью сбыта.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

Київ
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Telegram

Напомним, что недавно в Ивано-Франковске несовершеннолетние убили 19-летнего юношу.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области супруги из-за еды убили своего маленького сына.

Минздрав убийство прокуратура наказание злоумышленники
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
