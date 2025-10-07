Відео
Україна
Вбивство урядовця готували у Києві — деталі

Вбивство урядовця готували у Києві — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:39
У Києві готували вбивство посадовця МОЗ
Правоохоронці під час затримання зловмисників. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві невідомі готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я України. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 7 жовтня.

Київ
Судове засідання щодо зловмисників, які готували вбивство посадовця МОЗ. Фото: Прокуратура України

У Києві планували вбивство посадовця МОЗ — що відомо

У Києві судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.

За даними правоохоронців, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря.

Однак їх намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що двоє з них зберігали амфетамін та PVP з метою збуту.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинувачені перебувають під вартою.

Київ
Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно в Івано-Франківську неповнолітні вбили 19-річного юнака.

Також ми повідомляли, що у Дніпропетровській області подружжя через їжу вбило свого маленького сина.

МОЗ вбивство прокуратура покарання зловмисники
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
