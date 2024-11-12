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Убийство военного в Киеве — обвиняемым объявили приговоры

12 ноября 2024 18:22
Аркадий Пастула - Редактор
Убийство военного Алексея Щербины в Киеве — обвиняемым огласили приговоры
Место убийства в Киеве 21 октября 2022 года. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве объявили приговоры обвиняемым в убийстве военного в Голосеевском районе. Преступление произошло 21 октября 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 12 октября.

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Убийство военного в Киеве

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор по делу об умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего после конфликта на дороге, произошедшего 21 октября 2022 года в Киеве на проспекте Академика Глушкова", — говорится в сообщении.

Мужчины, убившие военного в Киеве
Обвиняемые. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Известно, что между военным, который управлял автомобилем Hyundai, и 26-летним водителем Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры Lexus избили потерпевшего. Впоследствии водитель выстрелил в военного. После преступления мужчины скрылись. В результате ранения военный умер на месте.

Прокуратура просила суд признать водителя Lexus виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. А для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия прокуроры просили семь лет заключения.

Убийство военного в Киеве 21 октября 2022 года
Обвиняемые. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"По результатам судебного разбирательства водителя "Лексуса" суд признал виновным в совершении убийства и приговорил к 13 годам лишения свободы, обвиняемым в хулиганстве назначил по три года лишения свободы", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приговор суда будет обжалован в апелляционном порядке. 

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 21 октября 2022 убили военного Алексея Щербину. Он был добровольцем Добровольческого формирования территориальных общин "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии.

Впоследствии правоохранители задержали участников преступления по "горячим следам". Водителю сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а его товарищам — в хулиганстве.

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