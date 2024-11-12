Вбивство військового Олексія Щербини в Києві — обвинуваченим оголосили вироки

Місце вбивства у Києві 21 жовтня 2022 року. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві оголосили вироки обвинуваченим у вбивстві військового у Голосіївському районі. Злочин відбувся 21 жовтня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 12 жовтня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця після конфлікту на дорозі, що стався 21 жовтня 2022 році у Києві на проспекті Академіка Глушкова", — йдеться у повідомленні.

Обвинувачені. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Відомо, що між військовим, який керував автомобілем Hyundai, та 26-річним водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Згодом водій вистрілив у військового. Після злочину чоловіки втекли. Внаслідок поранення військовий помер на місці.

Прокуратура просила суд визнати водія Lexus винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. А для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї прокурори просили сім років ув'язнення.

Обвинувачені. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За результатами судового розгляду водія "Лексуса" суд визнав винним у вчиненні вбивства та засудив до 13 років позбавлення волі, обвинуваченим у хуліганстві призначив по три роки позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вирок суду буде оскаржено в апеляційному порядку.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня 2022 року вбили військового Олексія Щербину. Він був добровольцем Добровольчого формування територіальних громад "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у діючій армії.

Згодом правоохоронці затримали учасників злочину по "гарячих слідах". Водію повідомили про підозру в умисному вбивстві, а його товаришам — у хуліганстві.