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Вбивство військового у Києві — обвинуваченим оголосили вироки

12 листопада 2024 18:22
Аркадій Пастула - Редактор
Вбивство військового Олексія Щербини в Києві — обвинуваченим оголосили вироки
Місце вбивства у Києві 21 жовтня 2022 року. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві оголосили вироки обвинуваченим у вбивстві військового у Голосіївському районі. Злочин відбувся 21 жовтня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 12 жовтня.

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Вбивство військового в Києві

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця після конфлікту на дорозі, що стався 21 жовтня 2022 році у Києві на проспекті Академіка Глушкова", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки, які вбили військового в Києві
Обвинувачені. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Відомо, що між військовим, який керував автомобілем Hyundai, та 26-річним водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Згодом водій вистрілив у військового. Після злочину чоловіки втекли. Внаслідок поранення військовий помер на місці.

Прокуратура просила суд визнати водія Lexus винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. А для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї прокурори просили сім років ув'язнення.

Вбивство військового в Києві 21 жовтня 2022 року
Обвинувачені. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За результатами судового розгляду водія "Лексуса" суд визнав винним у вчиненні вбивства та засудив до 13 років позбавлення волі, обвинуваченим у хуліганстві призначив по три роки позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вирок суду буде оскаржено в апеляційному порядку. 

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня 2022 року вбили військового Олексія Щербину. Він був добровольцем Добровольчого формування територіальних громад "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у діючій армії. 

Згодом правоохоронці затримали учасників злочину по "гарячих слідах". Водію повідомили про підозру в умисному вбивстві, а його товаришам — у хуліганстві.

суд вбивство Київ прокуратура конфлікт військові

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