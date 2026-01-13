Видео
Україна
Вдвое дешевле, чем в Буковеле — где покататься на лыжах в Киеве

Вдвое дешевле, чем в Буковеле — где покататься на лыжах в Киеве

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 20:26
Где дешевле научиться кататься на лыжах — Карпаты или Киев
Катание на лыжах в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пока Буковель буквально готов лопнуть от туристов, в Киеве также заснежило трассы. Комплекс "Протасов Яр" — любимец среди городских лыжников и бордистов.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык узнала, сколько стоит здесь активный отдых.

Читайте также:

С чего начать, если ты лыжный "чайник"?

Украинцы не видели такой снежной и морозной зимы, как в этом сезоне, за последние 8 лет. Это вызвало настоящий бум на горнолыжных курортах в Карпатах и маленьких комплексах в столице.

Если вы также хотите научиться покорять склон, то сначала стоит ознакомиться с правилами безопасности.

"Во-первых, взять инструктора, не ехать прямо, а с поворотами. Научиться правильно падать, правильно тормозить и правильно поворачивать. Тогда вы сможете нормально кататься. Конечно, надо ориентироваться на склоне, чтобы в вас никто не въехал", — рассказывает инструктор Александр.

Какие есть трассы в "Протасовом Яру"?

  • детская учебная трасса — 150 м,
  • для начинающих — 275 м,
  • комбинированная трасса средней сложности (с перепадом высот) — 500 м,
  • для спортсменов и опытных любителей с перепадом высот 80 м) — 320 м.
Протасів Яр
"Протасов Яр" Фото: Новини.LIVE

Стоимость индивидуального занятия с инструктором

Занятие один на один с профессионалом будет стоить 1000 гривен за час. Также возможно групповое занятие. Если вас двое, то 1800 гривен за час, за каждого следующего ученика нужно дополнительно заплатить 900 гривен. Приятный бонус, что аренда снаряжения обойдется дешевле, чем обычный тариф.

Инструкторы рассказывают, что для освоения базового уровня нужно от одного до пяти занятий. Однако, это все очень условно. Ведь, кто-то способен встать и поехать за 15 минут, другим может понадобиться значительно больше времени.

Прокат спорядження
Прокат снаряжения для катания. Фото: Новини.LIVE

Skipass и прокат снаряжения

Полный комплект снаряжения как для лыжников, так и для бордистов стоит 600 гривен. Зато стоимость сезонного Skipass зависит от дня, когда вы придете на горку и ваших желаний.

  • Дневной безлимит с 10:00 до 15:00 — 7500 грн.
  • Абсолютный безлимит — 12 000 грн.
  • Вечерний безлимит с 15:00 до 21:00 — 9000 грн.

Также есть варианты, если вы не планируете постоянно кататься на лыжах.

  • 1 подъем — 45 грн (в выходные — 55 грн),
  • вход на склон — 250 грн,
  • Skipass на 3 часа — 450 грн (в выходные — 550 грн).

Где дешевле научиться кататься?

Бесспорно столичные горнолыжные комплексы не могут конкурировать с карпатским гигантом "Буковель". Однако, мы можем сравнить цены на обучение для начинающих. Первые попытки на склонах в Киеве будут стоить минимум на 3 тысячи гривен дешевле, чем в горах.

Ціни у Буковелі та Протасовому Яру
Сравнение цен. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали, стоит ли ехать в Буковель сейчас. Также мы подробно рассказывали о ценах на лыжный отдых в Карпатах.

Киев Буковель развлечения Лыжный спорт цены спортсмены
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
