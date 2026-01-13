Де дешевше навчитися кататися на лижах — Карпати чи Київ

Катання на лижах у Києві. Фото: Новини.LIVE

Поки Буковель буквально готовий луснути від туристів, у Києві також засніжило траси. Комплекс "Протасів Яр" — улюбленець серед міських лижників та бордистів.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась, скільки коштує тут активний відпочинок.

З чого почати, якщо ти лижний "чайник"?

За останні 8 років українці не бачили такої сніжної й морозної зими, як цього сезону. Це спричинило справжній бум на гірськолижних курортах в Карпатах та маленьких комплексах у столиці.

Якщо ви також прагнете навчитесь підкорювати схил, то спочатку варто ознайомитись з правилами безпеки.

"По-перше, взяти інструктора, не їхати прямо, а з поворотами. Навчитися правильно падати, правильно гальмувати і правильно повертати. Тоді ви зможете нормально кататись. Звісно, треба орієнтуватись на схилі, щоб у вас ніхто не в’їхав", — розповідає інструктор Олександр.

Які є траси у "Протасовому Яру"?

дитяча навчальна траса — 150 м,

для початківців — 275 м,

комбінована траса середньої складності (з перепадом висот) — 500 м,

для спортсменів і досвідчених любителів з перепадом висот 80 м) — 320 м.

"Протасів Яр". Фото: Новини.LIVE

Вартість індивідуального заняття з інструктором

Заняття сам на сам з професіоналом коштуватиме 1000 гривень за годину. Також можливе групове заняття. Якщо вас двоє, то 1800 гривень за годину, за кожного наступного учня потрібно додатково заплатити 900 гривень. Приємний бонус, що оренда спорядження обійдеться дешевше, ніж звичайний тариф.

Інструктори розповідають, що для опанування базового рівня потрібно від одного до п'яти занять. Однак, це все дуже умовно. Адже, хтось здатен встати та поїхати за 15 хвилин, іншим може знадобитися значно більше часу.

Прокат спорядження для катання. Фото: Новини.LIVE

Skipass і прокат спорядження

Повний комплект спорядження як для лижників, так і для бордистів коштує 600 гривень. Натомість вартість сезонного Skipass залежить від дня, коли ви завітаєте на гірку та ваших бажань.

Денний безліміт з 10:00 до 15:00 — 7500 грн.

Абсолютний безліміт — 12 000 грн.

Вечірній безліміт з 15:00 до 21:00 — 9000 грн.

Також є варіанти, якщо ви не плануєте постійно кататись на лижах.

1 підйом — 45 грн (у вихідні — 55 грн),

вхід на схил — 250 грн,

Skipass на 3 години — 450 грн (у вихідні — 550 грн).

Де дешевше навчитися кататися?

Безперечно столичні гірськолижні комплекси не можуть конкурувати з карпатським гігантом "Буковель". Однак, ми можемо порівняти ціни на навчання для початківців. Перші спроби на схилах в Києві коштуватимуть мінімум на 3 тисячі гривень дешевше, ніж у горах.

Порівняння цін. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали, чи варто їхати Буковель зараз. Також ми детально розповідали про ціни на лижний відпочинок у Карпатах.